Coco Bambu anuncia data de inauguração do restaurante de Anápolis

O empreendimento que deixou os moradores de Anápolis ansiosos, finalmente tem data para ser inaugurado. A unidade do Coco Bambu que ficará localizada no bairro Jundiaí, estará de portas abertas a partir do dia 15 de agosto.

O estabelecimento já abriu as reservas para aqueles que querem visitar o restaurante. A ação está disponível no perfil do Instagram do local (@cocobambuanapolis).

Situado na base do edifício Genesis Office, a nova unidade contará com 1.200m² e 300 lugares. O espaço terá dois salões de eventos, brinquedoteca, adega e música ao vivo.

Recém instalado, o restaurante será o maior da cidade. O projeto que teve um investimento de R$ 8 milhões foi anunciado no início do ano, gerando expectativas nos anapolinos.

Além de se tornar mais um destino gastronômico na cidade, o empreendimento vai movimentar a economia. A empresa deve gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos no município.