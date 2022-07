Esse ano de 2022 acabou sendo um pouco complicado para alguns signos, mas o horóscopo traz boas novidades para essas pessoas que poderão voltar a ser felizes logo mais.

Os eclipses ocasionados em abril e maio deram um verdadeiro ‘boom’ no coração de muitas casas do zodíaco e foi importante para eles abandonarem algumas amarras do passado.

Com isso, essas pessoas já estão mais que preparadas para dar início a uma nova história de amor. Conheça os signos que sairão da fossa e se apaixonarão novamente!

3 signos que vão dar uma guinada no amor e voltar a ser feliz:

1. Leão

O signo de leão passou bons meses frustrado com as decepções antigas e precisou desse tempo para entender desse tempo para entender que não existem mais culpas e é hora de deixar esses parágrafos no passado.

Ou melhor, ao invés de começar um novo capítulo, é bom fechar esse livro e começar um novo. Inclusive, a pessoa está bem mais próxima do que parece.

É bom estar com o coração aberto, pois ela chegará e fará uma reviravolta em tudo, pelo lado positivo, é claro.

2. Virgem

O nativo de virgem tem armazenado mágoas antigas há tempos e se boicotado de viver novas experiências amorosas, mas isso não está te fazendo bem em nenhum campo.

Se privar disso não é autoproteção, é autossabotagem. É melhor deixar os traumas no passado, respirar fundo e apertar o play novamente.

Você conhecerá alguém que fará tudo valer a pena e trará sentido às incógnitas. Acredite!

3. Sagitário

Por fim, o signo de sagitário, finalmente, também encontrará sua tampa, por mais que tenha duvidado dessa possibilidade por meses.

Sim, sagitariano, você não é uma frigideira e tem uma alma gêmea, uma tampa que encaixa perfeitamente. Essa pessoa terá um estilo de vida leve, contagiante e animado.

Provavelmente, será alguém de signo de fogo ou uma geminiana, que te acompanhará e não te privará de viver a vida do jeitinho livre que gosta.

