Veículo de luxo capota e jovens são arremessados para fora do carro em Goiânia

Dois passageiros que estavam em um veículo Toyota Hillux foram arremessados para fora do carro em um grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, em Goiânia.

Segundo informações da Delegacia que Investiga Crimes de Trânsito (DICT), por volta de 3h30, o veículo de cor preta, cujo condutor não foi identificado, seguia na Avenida Leste Oeste sentido Avenida Anhanguera.

Ao cruzar a Avenida Castello Branco, o motorista perdeu o controle da direção, ainda por motivos ignorados, saiu pela direita, subiu na calçada e bateu em tocos fixados no local. Na sequência, o carro capotou e foi parar no meio da pista, com as rodas viradas para cima. O veículo foi bastante danificado

Um rapaz, de 22 anos, e uma jovem de 19 anos, foram arremessados para fora do veículo. Eles estão em estado grave e não foi informado para qual unidade de saúde foram encaminhados, em estado grave, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor do veículo não apresentou lesões graves e saiu do local enquanto as vítimas eram socorridas.

Será instaurado inquérito policial na DICT para apurar os fatos e identificar o condutor.