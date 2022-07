Briga em plena luz do dia na Praça Americano do Brasil foi por causa de amante

Data: quinta-feira (27). Local: Praça do Americano do Brasil, região central de Anápolis. O local próximo ao Terminal de Transporte Público e em meio a centenas de lojas varejistas já é palco de idas e vindas de pedestres que passam por ali.

Mas ainda assim, uma discussão em horário e local improvável chamou atenção da Polícia Militar (PM).

O Portal 6 apurou que, embaixo do símbolo da praça, um avião, dois homens começaram uma briga que acabou em registro de boletim de ocorrência de ambas as partes.

Um jovem de 29 anos resolveu abrir discussão com outro de 26 anos. O motivo? Ele estaria tendo um caso extraconjugal com a esposa do reclamante.

O acusado negou, mas a palavra foi insuficiente. Assim, partiram para tapas e empurrões. A situação foi interrompida com a chegada da PM.