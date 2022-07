Mãe é cancelada por submeter bebê a laser para retirar marca de nascença: ‘única alternativa’

Uma mulher, de 33 anos, tem sido duramente ‘cancelada’ após submeter o filhinho, de 04 meses, a um tratamento à laser para retirar uma mancha de nascença do rosto.

Brooke Atkins, o bebê Kingsley e o esposo, de 27 anos, vivem em Sydney, na Austrália, onde o procedimento também foi realizado.

Segundo a matriarca, essa era a “única alternativa” para a segurança do neném, já que ele havia sido diagnosticado com uma rara doença chamada ‘mancha de vinho’.

A princípio, a patologia pode ser inofensiva. No entanto, quando fica localizada no rosto e nos olhos, a mancha é associada ao glaucoma e à Síndrome de Sturge Weber – que pode causar convulsões.

Para o desespero da família, o filho possuía exatamente este problema e, para não sofrer com agravantes no futuro, Brooke decidiu começar o tratamento o quanto antes.

“O problema com as manchas de vinho é que elas são progressivas, o que significa que vão mudar e escurecer com o tempo. Elas podem desenvolver sulcos, com risco de bolhas vasculares e sangramentos”, explicou a mãe.

“Uma vez que uma mancha de vinho do porto chega a esse estágio, muitas vezes é muito difícil de tratar e o laser quase não tem efeito, pois a pele já está muito danificada”, completou a tese.

Porém, ao postar todo o processo no TikTok, a australiana foi duramente criticada após os internautas acreditarem que o procedimento teria sido com a finalidade ‘estética’.

Ou seja, ela estaria incomodada com as manchas atípicas no filho Kingsley e, somente por isso, teria decidido removê-las.

“Essa marca de nascença é pouco visível, o que você está fazendo com ele é horrível, é mais para você do que para ele”, disse uma usuária da plataforma.

Entretanto, a mulher tornou a explicar que era um caso de saúde e que o filho merecia todo cuidado. “O objetivo dos tratamentos a laser não é ‘remover’ a marca de nascença, mas sim manter a pele saudável, para evitar mais danos à área”, finalizou.

Assista