PRF dá aviso importante para motoristas que vão passar pela BR-153 nesta sexta-feira

Motoristas que vão trafegar pela BR-153 nesta manhã de sexta-feira (29) precisam de uma dose de paciência. Isso porque um acidente envolvendo dois veículos de carga deixou a pista interditada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões estava parado na faixa da direita em função de um problema mecânico.

Na sequência, quando começou o deslocamento, um segundo veículo colidiu na traseira.

O condutor, de 66 anos, ficou preso às ferragens e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade hospitalar. Ele apresentou uma fratura na perda esquerda.

Neste momento, uma das faixas acaba de ser liberada e o tráfego flui com lentidão, ocasionando congestionamento até o viaduto do km 490, do setor Guanabara.

Equipes trabalham para retirar os veículos da pista. A PRF controla o trânsito no local.