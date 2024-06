Preso casal suspeito de matar homem a facadas dentro de casa, em Goiânia

Vítima tinha passagens pela polícia e foi encontrada com diversas perfurações pelo corpo

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2024

Pm prende casal suspeito de cometer homicídio. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de sexta-feira (14), um casal suspeito de ter assassinado um homem a facadas no Parque Industrial João Braz, em Goiânia.

De acordo com a corporação, o crime foi cometido por uma mulher, de 51 anos, e um homem, de 35 anos, e ocorreu dentro de uma casa que supostamente era utilizada como ponto de venda de drogas.

Segundo a PM, devido a utilização do espaço para a comercialização de entorpecentes, a suspeita é que o caso esteja relacionado às substâncias.

A vítima teve diversas perfurações de faca pelo corpo e acabou não resistindo aos ferimentos e falecendo no local. Uma equipe do 42° Batalhão foi acionada e compareceu no endereço.

Os suspeitos foram encontrados dentro da residência e conduzidos até à Central de Flagrantes, onde deverão responder pelo crime de homicídio. Eles já tinham passagem pela polícia e o homem estava foragido.

Ainda, conforme as investigações, a vítima usava tornozeleira eletrônica no momento do crime e já tinha tido passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas.