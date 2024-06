Conheça lugares românticos para aproveitar o Dia dos Namorados em Goiânia de graça

De apresentações de música clássico a exposições românticas, cidade possuirá opções que cabem no bolso de qualquer casal

Thiago Alonso - 11 de junho de 2024

Exposição “Art Of Love”, no Flamboaynt. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Dia dos Namorados já está chegando, nesta quarta-feira (12). Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas dicas de programações gratuitas em Goiânia para curtir essa data tão apaixonante ao lado de quem ama, sem pesar no bolso.

Para os pombinhos que querem aproveitar um dia a dois em meio a uma paisagem estonteante, o clássico Lago das Rosas é uma opção e tanto.

Localizado no setor Oeste, um dos principais bairros da capital, o parque oferece um espaço aberto para piqueniques e passeios com o cônjuge, além de, claro, uma das principais atrações do local: os famosos pedalinhos em formato de gansos, que custam R$ 20.

Já o Flamboyant Shopping realizará uma exposição especial para a data comemorativa. Com onze esculturas, o evento “Art Of Love” acontece até o dia 30 de junho e é aberto ao público.

Dentre as obras estão “2 Culturas, 1 Amor” de Aline Miyuki Horikawa, “Autocuidado” de Babi Wrobel, “Celebração à Diversidade e ao Amor Incondicional” de Antônio Farias, “Costurando Histórias” de Gislaine Martins e “Lembrei de Você” de Leticce.

Para quem preferir aproveitar o dia para atualizar o álbum de fotos de casal, o Passeio das Águas Shopping realiza a campanha “Amor por Todo Lado”, com diversos cenários românticos e instagramáveis.

Além de permitir que os casais tirem as próprias fotografias, o shopping também oferece a opção paga, com um fotógrafo especializado em registrar esses momentos especiais. A programação vai até o próximo domingo (16).

Os casais mais sofisticados podem tirar o dia para contemplar o concerto “Love Story” da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, que será realizado no Teatro Basileu França, a partir das 20h, de forma totalmente gratuita.

Durante a noite, serão apresentadas suítes românticas como Cinderella, do compositor ucraniano Serguei Prokofiev, e Tristan und Isolde, de Richard Wagner.