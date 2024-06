Pai dá lição de moral em filho que furtou camisa de futebol de loja em Goiás; veja vídeo

Pela boa ação, proprietário da loja presenteia a criança

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2024

´Pai dá lição de moral em filho que tentou furtar loja. (Foto: Reprodução)

Um pai deu uma lição de moral no filho após o menor furtar uma loja localizada em Luziânia, que fica no Entorno do Distrito Federal (DF). O caso aconteceu na terça-feira (11), mas só foi divulgada neste sábado (15).

Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Nela, é possível ver o momento em que a criança, que está acompanhada de dois adolescentes, pergunta ao vendedor onde é o banheiro e é acompanhado pelo profissional até o fundo da loja.

É nessa hora que um amigo do menino pega uma camisa do time de futebol do Manchester City e a coloca dentro da própria roupa. O furto só foi notado pelo dono do comércio durante uma checagem nos registros.

Ao saber da situação, o proprietário decidiu procurar uma delegacia para prestar queixa, mas, ao retornar, encontrou o pai do menino, junto com a criança, na loja.

O homem, que não teve identidade revelada, obrigou o menor a devolver o produto que havia levado sem autorização logo ao notar que o filho estava com a camisa.

Assim, ele fez com que a criança se desculpasse com o profissional e devolvesse o item furtado. Pela boa ação do pai, o proprietário da loja acabou presenteando o menino com a camiseta.