Caminhão tomba em ribanceira na zona rural de Goiás e trabalhador morre soterrado

Um homem, que não teve a idade revelada, morreu soterrado na manhã deste sábado (30), na zona rural de Mineiros, na região Sudoeste do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão pipa tombou na ribanceira de uma britadeira, com dois trabalhadores dentro do veículo.

Foram empenhadas três viaturas para atender a ocorrência, além de 08 militares, que utilizaram máquinas da própria empresa para auxiliar no resgate.

O primeiro foi socorrido com vida e levado a um hospital do município, mas o segundo acabou tendo o óbito constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O corpo do trabalhador foi deixado aos cuidados do SAMU. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado no local do acidente.