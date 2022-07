Conheça novo tipo de hospedagem inacreditável na Chapada dos Veadeiros

Uma experiência pra lá de diferente adotada por um hotel na Chapada dos Veadeiros tem chamado atenção dos turistas que buscam tirar alguns dias de descanso na cidade. Para atrair a clientela, o espaço B.House tem apostado na chamada hospedagem em bolhas.

O método consiste em uma estrutura transparente que permite que a pessoa durma, acorde e até coma dentro desse espaço durante a estadia no local.

A iniciativa tem como objetivo fazer com que os visitantes contemplem as belezas naturais do espaço sem que nenhuma interrupção ocorra.

Para melhorar ainda mais a experiência, a casa fica localizada próximo ao Parque Nacional da Chapada, o que possibilita aos visitantes terem uma ampla visão do Cerrado.

O lugar também oferece serviços como massagens, aulas de meditação, yoga e até trilhas com acompanhamento de um guia.

O valor da experiência gira em torno de R$ 780, dependendo das atividades e dias escolhidos pelo visitante.