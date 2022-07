Delícias do Arraiana encantam festeiros e revertem fundos para causas sociais

Nem só de shows vive o Arraiana. A grande festa beneficente que comemora o aniversário de Anápolis também oferece as mais variadas delícias para quem vai curtir o evento.

Para além do comércio, porém, as barraquinhas instaladas no estádio Jonas Duarte têm um cunho social.

Os crepes, pastéis, churrasquinhos e drinques que alimentam os festeiros revertem-se em arrecadação para diversas causas.

Neste terceiro ano de Arraiana, cerca de 47 entidades marcam presença com barraquinhas que oferecem os mais variados produtos para o público.

Ao Portal 6, Alcilena do Carmo Silva, uma das participantes representantes do stand da Casa Joana, contou que o lucro arrecadado já possui um destino especial.

“Todas as barracas, assim como a Casa Joana, a gente espera vender o suficiente para a gente alcançar os nossos objetivos, que a gente hoje tem vários. Um deles é a compra do nosso carrinho da instituição, que a gente está querendo inteirar com essa Arraiana”, relatou.

“Além disso, os atendimentos também, já que estamos querendo ter profissionais para nos ajudar a suprir a demanda que tanto nos procuram”, completou.

Outra instituição social presente na festa e que precisa bastante desse lucro é a SOS Animais, que segundo a voluntária Fabiana Galetti, hoje conta com uma enorme dívida com clínicas veterinárias do município.

“Nossa expectativa e o nosso objetivo é pagar as clínicas dos animais, porque estamos devendo em quatro delas em torno de R$ 35 mil”, explicou.

Para a estudante Luísa Amanda, de 22 anos, que curtiu o show do cantor Luan Santana nesta quinta-feira (28), não há prazer maior que ajudar.

“As comidas são muito boas e, além disso, a gente consegue auxiliar causas que são caras a muitos de nós”, disse.