Foto do Centro mostra como Anápolis perdeu árvores ao longo do tempo

Uma fotografia do Centro de Anápolis mostra como a região foi totalmente alterada pela ação humana. A imagem que repercute nas redes ilustra a total retirada de árvores que ali existiam.

Se antes a natureza dividia espaço com as construções, agora o concreto predomina numa das ruas mais movimentadas da cidade.

O comparativo evidente das mudanças foi publicado pelo perfil do Instagram Anápolis na Rede e deixa uma importante reflexão a cerca do tema.

A publicação mostra uma fotografia da Rua 15 de Dezembro em 1996 e o mesmo local completamente transformado sem a presença das árvores que antes eram presentes, em 2022.

Diante de tamanho impacto do cenário urbano, o autor do post deixou uma importante reflexão à respeito do que será do futuro sem a vegetação, de grande importância para a sociedade.

“Que tipo de cidade estamos deixando para nossos filhos e netos? É mesmo necessário derrubar as árvores da forma que estamos fazendo? A fachada comercial é mais importante do que o frescor, a beleza e a necessidade de se ter árvores nas ruas?”, questiona o perfil.