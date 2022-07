Novidade que toda grávida esperava é desenvolvida por cientistas

Um grupo de pesquisadores e engenheiros do Massachusetts Institute of Technology (MIT), localizado no Estados Unidos, desenvolveu um mecanismo que permitirá às grávidas acompanharem o desenvolvimento do bebê.

O método será utilizado através de um adesivo – do tamanho de um selo postal – e concederá a possibilidade de observar o crescimento da criança por ultrassom, durante 48h.

Neste processo, serão capturadas imagens contínuas. A ideia é que a transmissão seja feita através de um aplicativo de celular, facilitando ainda mais o acesso.

Os testes da nova tecnologia foram realizados, aprovados e publicados na Science, revista científica mundialmente conhecida

Cada adesivo terá, em média, três milímetros de espessura e a expectativa dos estudiosos é que possa ser disponibilizado em farmácias e lojas em breve, no país norte-americano.

“Nós idealizamos que os adesivos possam ser usados em várias partes do corpo. Acreditamos que chegamos a uma nova era de dispositivos vestíveis de imagem que permitirão uma visualização interna dos nossos órgãos”, explicou o professor à frente do projeto.

Como os atuais ultrassons disponíveis só conseguem gerar imagens através da captação de frequências sonoras, a intenção dos pesquisadores é que haja uma grande evolução, disponibilizando a nova tecnologia, ainda, sem fio.