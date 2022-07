Saneago informa lista de bairros que podem ficar sem água na segunda-feira (01) em Anápolis

Bairros da região Sul de Anápolis podem ficar sem água na próxima segunda-feira (01). O comunicado foi divulgado pela Saneago, que vai retomar obras de interligação de redes no Parque Calixtópolis.

As atividades podem prejudicar o fornecimento de água no Residencial do Trabalhador (I e II etapas), Sítios de Recreio Presidente e na Vila São Vicente.

A obra, de acordo com a estatal, é para reforçar o abastecimento no município.

A Saneago pede “uso comedido de reservas domiciliares” e que “imóveis com caixa d’água bem dimensionada podem não ser afetados”.

A expectativa é que o serviço seja normalizado rapidamente.