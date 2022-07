“Agora, esse assunto está resolvido”, diz Caiado sobre Saneago e falta d’água em Anápolis

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) afirmou que o problema da falta d’água em Anápolis está resolvido. A declaração foi dada em vídeo, divulgado nas redes sociais neste domingo (31), em que Caiado parabeniza a cidade pelo aniversário de 115 anos.

“Vejam bem, 20 anos e a população se queixando, em toda seca, que não chegava água em sua casa. Agora esse assunto está resolvido. No momento em que nós saneamos a Saneago e fechamos ali a boca da corrupção, o dinheiro veio e nós estamos construindo obras no estado todo”, disse.

Aos anapolinos, o governador também apontou ações voltadas para a segurança pública. “As facções, a criminalidade, tomava conta da cidade, como também de todo o estado. Hoje o cidadão anapolino caminha tranquilo com seus filhos e sua família, e sabe que sem dúvida alguma isso será conservado enquanto eu for governador”, garantiu.

Outro ponto destacado por ele foi na área da educação. Segundo Caiado, faltavam investimentos no setor e, na atual gestão, o objetivo tem sido equiparar as unidades públicas com as privadas.

“Vocês se lembram que, na educação, nunca construíram uma escola nesses últimos 20 anos? Mas não ficamos apenas na construção de novas escolas, nós recuperamos todas elas. Demos ali condições para que a educação na escola pública seja compatível com aquela escola particular”, ressalta.

Na saúde, por outro lado, o destaque é para parcerias com o município e cumprimento de dívidas. “Fizemos parcerias, pagamos todas as parcelas junto a Santa Casa, convênio com o Hospital Municipal do nosso querido prefeito Roberto Naves e melhoramos ainda mais o nosso Hospital Estadual de Anápolis”, pontua.

O governador finaliza parabenizando a cidade onde nasceu e foi criado. “Anápolis dá exemplo para Goiás para o Brasil. Felicidades, parabéns minha linda e querida Anápolis”, comemora.