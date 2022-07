Últimos dias para concurso público do IBGE com quase 400 vagas em Goiás

Os goianos que desejam trabalhar como recenseadores no Censo 2022 têm até essa segunda-feira (1º) para se inscrever no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao todo, são 392 vagas para Goiás e mais de 15 mil em todo Brasil. Quem se interessar deve acessar o site do IBGE, ler o edital e entregar a ficha de inscrição no local indicado.

As inscrições são gratuitas e o nível de escolaridade exigido para a função é o fundamental completo.

Os contratos são temporários e devem durar três meses, com a possibilidade de prorrogação. Já a remuneração é por produtividade e varia de acordo com a região.

A jornada de trabalho mínima exigida é de 25h semanais. Além disso, a participação nos treinamentos deve ser integral.