Nissan lança em Goiás serviço para quem precisa de carro, mas não quer comprar um

Nova aposta do mercado de locação, o carro por assinatura da Nissan deve chegar em breve em Goiânia e mais oito cidades do Brasil.

O lançamento foi na última quinta-feira (28), o serviço disponibiliza planos de 12, 18, 24 ou 36 meses. A quilometragem

varia entre 1 mil e 2 mil km a cada 30 dias.

Com IPVA, seguro, revisões e assistência 24 horas, a empresa busca como público alvo pessoas que não querem se preocupar com os impostos, que não tem o interesse em comprar carro e também de testar os veículos antes de comprar.

Os interessados, de acordo com a companhia, terão várias opções de plano, como, por exemplo, o aluguel do Nissan Versa por 24 meses, com até 1 mil km rodados por mês, por R$ 2.409 no mesmo período.

Outro exemplo que consta na ficha da empresa é o Kicks Advance, por R$ 2.889 mensais, no contrato de 36 meses, também 1 mil quilômetros percorridos a cada 30 dias.

Além de Goiânia, as cidades de São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Vitória, Macaé e Salvador serão contempladas.