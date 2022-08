Ex-BBB estreia no Onlyfans e na primeira semana já fatura mais de R$ 100 mil

A ex-BBB Lumena Aleluia tornou público o mais novo trabalho em que tem se empenhado e como o método tem lhe entregado bons retornos financeiros.

A baiana explicou que criar conteúdo adulto para o OnlyFans foi uma decisão boa e, em menos de 11 dias de produção, ela já recebeu mais de R$ 100 mil.

Durante entrevista concedida ao jornal Extra, a ativista comentou sobre o longo processo que percorreu com a aceitação do próprio corpo. Inclusive, disse que tudo começou no carnaval.

“Eu fui convidada a ser musa de uma escola de samba e na ocasião eu não me senti confortável para dançar com uma das peças que o designer tinha proposto, que mostrava muito meu corpo”, pontuou.

“Ou seja, exibia a nudez, tinha uma linguagem de nudez e, na ocasião, ainda estava muito insegura com meu próprio corpo e muito travada, reprimida em relação a essas questões”, relembrou a ex-BBB.

Depois da ocasião, Lumena explicou que os pensamentos acabaram mudando e hoje não sofre mais com os problemas de autoimagem.

“Eu criei na minha cabeça uma ideia muito preconceituosa de que o meu lado erótico, o meu lado sensual, ele tinha que ser negado”, continuou.

Agora, recebendo um ótimo dinheiro pelo conteúdo adulto, a sister confessa que está feliz e continuará com o trabalho.