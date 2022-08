Maconha da marca “Bolsonaro” é apreendida pela PM em Anápolis

Quatro tabletes de maconha. O que poderia ser uma apreensão corriqueira da Polícia Militar pelas ruas de Anápolis teve um desfecho surpreendente.

Por volta das 17h da segunda-feira (1º), o Portal 6 apurou que, no Bairro Santo Expedito, um homem foi visto por uma equipe de militares em atitude bastante suspeita.

Tanto que, com a aproximação da viatura, correu para os fundos da residência jogando uma mochila marrom com imagem do Batman no chão.

Na mesma, quatro tabletes de maconha. Destes, pelo menos três com fotos do presidente Jair Bolsonaro fixadas nos entorpecentes.

Com o flagrante, a equipe adentrou na residência do homem, mas não o localizou. Entretanto, foi comunicado à equipe que ele pratica o comércio de drogas.

Sendo assim, todo o material foi apreendido e encaminhado para a Central de Flagrantes.