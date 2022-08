Mulher é condenada a indenizar em mais de R$ 3 milhões a esposa do amante

Uma decisão bastante incomum foi declarada pela Justiça chinesa e agora uma mulher terá de arcar com uma indenização milionária para a esposa traída pelo parceiro – com quem vivia há anos.

Parece confuso e impossível, mas Xiaoxia tem enfrentado dias difíceis após ser informada que o amor da vida dela e pai do filho, de 10 anos, já era casado desde 1991 com Li.

A esposa oficial só conseguiu descobrir as mentiras do chinês Wang após começar a fiscalizar as transações bancárias do marido e perceber uma quantidade enorme de dinheiro enviados à Xiaoxia.

Inclusive, entre 2013 e 2020 Wang transferiu 1,47 milhão de yuans (cerca de R$ 1,2 milhão) à amante para fins alimentícios e cuidados com o filho.

Além disso, o traidor comprou dois apartamentos avaliados em 1,45 milhão de yuans (aproximadamente R$ 1,1 milhão) e também um carro de 870 mil yuans (R$ 680 mil).

Xiaoxia foi procurada e alegou que nunca soube sobre o casamento oficial de Wang e que acabou sendo enganada também. Mas Li explicou que gostaria de ser ressarcida por ter ‘perdido’ um dinheiro da família para a segunda mulher.

Isso porque a lei da China pontua que nenhuma das partes em um casamento pode gastar os bens conjuntos sem o devido consentimento de ambos. Ou seja, como Li nunca concordou com os “presentes” de Wang, Xiaoxia sairá no prejuízo.

A única solução viável para a amante será processar também Wang e solicitar a pensão alimentícia para o filho do casal. No entanto, não há atenuantes para a segunda mulher.

A notícia rara impressionou inúmeros internautas no mundo todo que ficaram indignados com a culpa atribuída à amante, enquanto o grande culpado pelas mentiras sairá ileso.