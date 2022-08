Um novo SESI Jundiaí ainda mais potente

Na última segunda-feira participei da comemoração de sessenta anos do SESI Jundiaí e do lançamento da reconstrução de sua sede. Vem aí uma estrutura mais moderna, tecnológica, acessível e inovadora. Uma escola para o futuro e refletindo as demandas do presente e os desafios que estão por vir.

Liderado por Sandro Mabel, o novo rumo das escolas SESI SENAI tem despertado o interesse da comunidade goiana e reafirmado o compromisso da FIEG com o setor produtivo e a formação para o mundo do trabalho.

Comandado pela Professora Marciana Neves, gestora reconhecida e com equipe de docentes de excelência, o SESI é destaque nos rankings de avaliação externa e também no quesito formação para a cidadania e trabalho.

Espera-se que os próximos sessenta anos sejam ainda mais criativos no sentido de atender a comunidade anapolina, provocando resultados aliados ao desenvolvimento humano e social.

Parabéns Sandro! Parabéns Marciana!

Anápolis agradece!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.