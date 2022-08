Valesca Popozuda agita a noite anapolina com show em bar sertanejo

“Beijinho no ombro” porque na sexta-feira (05) a festa em Anápolis vai ser para o recalque passar bem longe, além de, claro, fazer o público dançar bastante com muito funk e outros ritmos.

Os fãs de uma das ‘popozudas’ mais famosas do Brasil podem já se preparar, pois o final de semana na cidade vai começar com tudo com um super show da Valesca Popozuda, no pub Villa Sertaneja, localizado no bairro Jundiaí.

A partir das 18h30, a casa estará aberta para o grande evento denominado como “Baile das Popozudas”, que contará também com outras atrações especiais.

Além da estrela da noite, Valesca Popozuda, o pub vai garantir ao público apresentações da dupla sertaneja Douglas e Mateus, além do DJ Dubby Music.

A dona dos sucessos nacionais “Beijinho no ombro” e “Eu sou a diva que você quer copiar”, já até deixou um recado no perfil oficial da Villa Sertaneja para convocar os anapolinos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VILLA SERTANEJA | ANÁPOLIS 🎵 (@villasertanejaanapolis)

Para quem quiser saber mais informações sobre o evento, o pub disponibilizou o número (62) 9 9364-2059 para contato.