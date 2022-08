Você sabe o que é Sarcopenia? Muitas pessoas sofrem desta condição, mas é possível evitar

Fala-se muito de osteoporose, perda de memória e doenças cardiovasculares na terceira idade, mas pouco se fala da perda de músculos. A sarcopenia, ou perda de massa muscular, é um processo natural e progressivo característico que acontece no envelhecimento.

É muito comum pacientes na terceira idade com o IMC (índice de massa corporal) adequado relatarem o mesmo peso desde jovem, porém quando fazemos a avaliação física identificamos que a composição corporal desses pacientes é na maior parte gordura. Ou seja, o idoso manteve o peso eutrófico pois perdeu músculo e ganhou gordura.

É importante ficar atento a perda de massa na terceira idade, isso porque quanto menos músculo a pessoa possui, menor é a sua força/funcionalidade, o que contribui para maior risco de quedas e consequentemente maior chance de hospitalizações.

A perda de massa muscular pode ser amenizada com a pratica de atividade física regular e alimentação adequada, principalmente em relação ao consumo de proteína. É comum pessoas mais velhas reduzirem o consumo de carnes e aumentarem a ingestão de alimentos de mais fácil digestão. Trocam alimentos fontes de proteína por lanches como pães, bolos e quitandas, ou seja, apenas fontes de carboidratos simples.

Por isso, cuidar da alimentação é essencial, e inserir alimentos fontes de proteína em todas as refeições pode garantir a ingestão adequada da mesma e prevenir a sarcopenia. Adicione alimentos como: leite, queijos, iogurte ou ovos no café da manhã e no lanche da tarde, e carnes e leguminosas nas refeições principais. Pode-se também complementar a alimentação com suplementos proteicos como whey protein ou suplementos específicos para a terceira idade. Procure um nutricionista para mais informações.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.