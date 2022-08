Como os brasileiros são sempre muito acolhedores com quem vem de fora, a maioria espera receber esse mesmo afeto quando faz uma viagem para o exterior.

No entanto, com a diversidade de culturas nos mais diferentes países ao redor do mundo, nem sempre os costumes serão semelhantes, o que pode parecer algumas vezes que o turista não é bem-vindo ali.

Mas afinal, para que uma viagem se torne realmente perfeita, o bom mesmo é se sentir amado e abraçado pela população local.

Por isso, separamos uma lista com alguns países que podem ser ótimas opções para curtir aquelas tão aguardadas férias.

6 países que amam brasileiros e podem ser opções para quem quer viajar fora

1. Argentina

Se você possuí algum receio de visitar a Argentina por causa da rivalidade entre os brasileiros e “los hermanos”, é importante que saiba que essa implicância fica apenas nos campos de futebol.

Para quem está em busca de uma viagem internacional, mas que não seja muito longe de casa, essa pode ser a opção ideal.

Dentre os destinos turísticos preferidos na Argentina estão as visitas aos parques, restaurantes e vinícolas de Córdoba, conhecer o “fim do mundo” em Ushuaia, o enorme bloco de gelo em El Calafate, ou até mesmo passear pelas clássicas e amadas ruas de Buenos Aires.

2. Áustria

A Áustria é um outro destino onde os viajantes brasileiros são muito bem recebidos e até mesmo admirados pela população local.

O país que possui o alemão como língua oficial está localizado na Europa Central e possui os mais belos e diferentes atrativos para os turistas.

Às margens do rio Danúbio encontra-se a charmosa capital, Viena, repleta das mais impressionantes riquezas e belíssimos castelos imperiais.

3. Chile

No Chile, os chilenos estão sempre de braços abertos e curiosos para aprender um pouco mais sobre o Brasil.

O país é tão receptivo que diversos brasileiros decidem fazer uma viagem um pouco mais longa para poder conhecer mais a respeito da cultura local, e até mesmo com o intuito de empreender.

Santiago é a capital do Chile e está cercada pelos Andes e pelas montanhas da Cordilheira da Costa do Pacífico Sul, o que a torna ainda mais impressionante para os olhos de quem faz uma visita.

4. Macedônia

Mesmo não sendo tão conhecida pelos brasileiros, a Macedônia é uma excelente opção de viagem para quem busca por receptividade.

O país está localizado em uma península balcânica, no Sudeste da Europa, e conta com paisagens, construções e parques de tirar o fôlego dos turistas.

Uma dica? O desfiladeiro Matka, na capital Skopje, é um destino imperdível para quem busca pelas maiores belezas naturais.

5. Marrocos

Marcado por uma riquíssima cultura, Marrocos é o destino perfeito para quem deseja além da receptividade, viver as mais diversas experiências.

Culturalmente, o país se destaca pela diversidade, sofrendo influências das culturas berbere, árabe e também da europeia.

O destino turístico foi palco para as gravações da grande novela tão amada pelos brasileiros, O Clone.

Além disso, os passeios pelo Deserto do Marrocos sob um camelo e os mais exóticos passeios, fazem com que o país seja ainda mais amado pelos brasileiros.

6. Nova Zelândia

Por último, mas não menos importante, temos a Nova Zelândia. O país fica literalmente do outro lado do mundo, porém, é o destino perfeito para quem ama aventura.

Além disso, a população local ama os brasileiros e sempre os recebe de braços abertos, ansiosos para contar um pouco mais a respeito da região para os turistas.

Localizado no Sudoeste do Oceano Pacífico, o país é formado por duas principais ilhas marcadas por vulcões e glaciações impressionantes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!