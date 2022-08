Em busca de aprimorar e melhorar o funcionamento dos usuários na plataforma, um novo recurso está sendo elaborado pelo WhatsApp e irá beneficiar os administradores de grupos no aplicativo. Sabe-se que a nova função no Whatsapp dará um poder novo aos que gerenciam os grupos.

Conforme apurado pelo site WaBetaInfo, a nova funcionalidade será bem útil para quem quer controlar o que é falado durante uma conversa em grupo.

Apesar da expectativa, a novidade ainda está em fase de teste, mas estará disponível em breve para os usuários de todo o Brasil.

Chega nova função no WhatsApp que dará um poder que antes os administradores de grupos não tinham

Querendo ou não, os grupos de WhatsApp são uma forma prática e rápida para conversar com várias pessoas sem ter que enviar mensagens para cada uma delas.

Basta apenas selecionar os contatos que você quer conversar e inserir todos em um mesmo chat. No entanto, algumas mensagens enviadas no bate-papo podem ser bastante comprometedoras e, por isso, causam um certo desconforto durante a conversa.

Pensando nisso, a nova função irá pôr fim a esse problema de uma vez por todas. Agora, os donos dos grupos terão um certo ‘poder’, decidindo quais mensagens ele quer manter no grupo ou não.

O recurso será igual a opção “Apagar para todos”, mas com a alteração sobre quem vai apertar o botão: quem mandou a mensagem ou o administrador do grupo.

Para realizar isso, o criador do grupo deverá selecionar a mensagem que deseja excluir, tocando no ícone da “Lixeira” e clicando na opção “Apagar para todos”.

Assim, o proprietário daquele chat poderá evitar discussões desnecessárias entre os integrantes daquele grupo.

A nova funcionalidade está sendo liberada de forma gradual, mesmo para aqueles usuários da versão Beta do WhatsApp.

No entanto, muito em breve a plataforma irá disponibilizar o acesso para todos fazendo com que os membros dos grupos tomem mais cuidado com o que escrevem.

