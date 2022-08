Controle do trânsito por semáforos inteligentes pode ser realidade em breve em Anápolis

Anápolis está cada vez mais próxima de ter semáforos inteligentes. O diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Igor Lino, afirma que a cidade já tem 75% do que é necessário para ter a tecnologia em funcionamento.

“Da parte semafórica a gente já tem os controladores inteligentes, já fizemos a substituição de todos os porta focos por outros de carbonato, que é uma tecnologia nova, mais leve e mais durável”, explicou ao Portal 6.

A segunda etapa do processo é interligar todos os equipamentos através da instalação da fibra de internet para tornar a função mais eficiente. Essa ação já é realizada, não somente para equipar os semáforos, mas também dentro do conceito de cidade inteligente, com o observatório de segurança.

O passo seguinte será a implantação de câmeras de segurança ou aço indutivo. De acordo com o diretor da CMTT, isso irá possibilitar que os semáforos sejam autônomos.

“Para ele se programar sozinho, fazendo leitura de fluxo em tempo integral e fazendo ajustes o tempo inteiro, da forma mais eficiente possível”, ressaltou.

A cidade já possui toda a estrutura necessária para receber essa instalação. O órgão também tem um software de controle inteligente e remoto. Ele servirá para que tudo possa ser feito de dentro da CMTT, inclusive observar as possíveis falhas e lâmpadas queimadas.

Igor lembra que o procedimento é dispendioso e, por isso, não há como precisar data para oferecer o serviço. O diretor aponta ainda que nem todos os semáforos se valerão da tecnologia.

“Isso tem um custo altíssimo. A gente depende de fazer um cronograma para conseguir mensurar isso. E também não tem demanda para tudo isso. Há lugares que necessitam e outros não, onde há semáforos mais tranquilos, de bairros, só para coordenador o fluxo e evitar acidentes”, frisou.

Como funciona

O novo modelo de semáforo são aqueles que fazem os ajustes automaticamente. De acordo com Igor, eles leem o fluxo durante todo o tempo e se ajusta para deixar o trânsito mais fluido.

“Eles tem uma entrada de dados, que seria via câmera que consegue ler placas, veículos e pessoas, ou aço indutivo que fica no chão e faz a leitura de massa metálica”, disse.