Lollapalooza Brasil anuncia 10ª edição do festival em março de 2023

O Lollapalooza anunciou nesta quinta-feira (4) as datas de sua décima edição no Brasil. O festival está marcado nos dias 24, 25 e 26 de março no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Ainda não há informações sobre atrações e preços de ingressos.

“É muito gratificante poder celebrar a décima edição do Lollapalooza Brasil após um período de tantos desafios”, diz em nota Francesca Brown Alterio, diretora de marketing e da área de festivais da Time For Fun. “Sem dúvida, caminhamos para mais uma edição histórica.”

Em 2020 e 2021, ele teve de ser adiado por causa da pandemia de Covid-19. Já em 2022, o Lollapalooza Brasil foi um dos principais eventos na retomada do circuito de grandes festivais no país.

Segundo a organização, foram pouco mais de 300 mil pessoas 68 horas de música em três dias de Lolla, que contou com nomes como Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix, além de Marina Sena, Gloria Groove e Alok.

O Foo Fighters estava escalado, mas com a morte do baterista Taylor Hawkins o show da banda foi cancelado. No lugar, houve uma homenagem com diversos artistas brasileiros como Emicida, Mano Brown, Rael, Criolo, Planet Hemp e Ego Kill Talent.

O festival criado por Perry Farrell (do Jane’s Addiction), em 1991, ganhou relevância mundial com suas edições em Chicago (EUA) e chegou ao Brasil em 2012 com Foo Fighters e Arctic Monkeys como headliners no Jockey Club (zona sul de São Paulo).