Sobe número de casos de Varíola dos Macacos em Goiás

Último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou outros 03 novos casos da doença em Goiás. Agora, o estado conta com 38 notificações confirmadas.

Na capital, onde 29 pessoas tinham sido diagnosticadas, saltou para 31 casos. Aparecida de Goiânia teve elevação de mais um registro – saindo de 03 para 04 pessoas.

Fecham a lista, Inhumas, Itaberaí e Luziânia, cada um com um caso cada. Todos são homens, com idade entre 23 e 43 anos.

Outros 66 casos suspeitos seguem sob investigação.

Vale ressaltar que a confirmação do diagnóstico pode demorar de 05 a 07 dias, já que as amostras coletadas precisam ser enviadas para o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).