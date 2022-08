As multas de trânsito são bastante temidas pelos motoristas brasileiros. Porém, o que muitos não sabem é que todos podem acabar recebendo a pior delas, que passa de R$ 17 mil.

No Brasil, estas penalidades se dividem em quatro níveis que vão tendo as consequências para os atos maiores em cada, sendo estes o leve, médio, grave e gravíssimo.

Se tem algo que todos os condutores sabem bem, é que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é bastante complexo e cheio de regras.

As infrações especiais são as mais temidas multas de trânsito devido às altíssimas consequências que elas trazem para quem as comete.

A mais pesada passa de R$ 17 mil e se você é motorista e deseja fugir ao máximo desta grave punição, fique de olho no que separamos.

Todos os motoristas podem receber multa que passa de R$ 17 mil; veja como evitar a punição

A pessoa que organiza uma interrupção de circulação na via, sem que tenha uma autorização prévia para tal, está apta a levar a infração gravíssima do código de trânsito, avaliada em R$ 293,47, só que com o valor multiplicado por 60. Ou seja, superior à R$ 70 mil.

Além da punição bem salgada, o condutor também acaba tendo a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por cerca de 12 meses.

Essa multa não é voltada apenas para os motoristas, podendo ser aplicada em todos que causarem essa paralisação.

Por isso, para quem deseja passar longe dessa multa que dói no bolso, é importante redobrar os cuidados para que em hipótese alguma cometa esse grave erro.

No caso dos condutores, a forma com que se estaciona ou até mesmo um acidente de trânsito podem levar à interrupção total da via, que vai acabar gerando esta enorme dor de cabeça no futuro.

Em casos especiais, como para eventos e obras, é necessário antes buscar por uma autorização do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Além desta temida multa milionária, algumas outras também podem ser bastante salgadas e o melhor é evitá-las ao máximo.

A segunda penalidade mais alta também está ligada à interdição da via, sendo aplicada naqueles motoristas que usam o próprio veículo para impedir a circulação. Neste caso, o valor da infração gravíssima é multiplicado por 20, atingindo R$ 4.869 e a suspensão da CNH.

A terceira mais cara e a mais comum de ocorrer no Brasil, é acidente de trânsito causado pelo fato do condutor estar sob a influência de álcool.

Além da suspensão da habilitação, a multa chega a quase R$ 3 mil e pode ser ainda mais grave se o motorista decidir se recusar a realizar o teste do bafômetro, sendo assim autuado e preso.

