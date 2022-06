Quem já possui habilitação sabe o quão importante é andar sempre com a documentação em dia e atualizada para evitar problemas. Por isso, agora é preciso ficar atento com a nova CNH.

Na última quarta-feira (01), começou a ser emitido o modelo novo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com tradução em Português, Inglês e Espanhol.

No entanto, não é preciso desespero dos condutores para realizar a troca do documento, já que ela poderá ser substituída quando chegar o momento da renovação, ou, ao emitir a segunda via.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tomou a decisão da mudança ainda em dezembro de 2021, através da resolução nº 886. Veja as informações importantes a respeito do modelo atualizado da CNH!

6 informações importantes que todo motorista precisa saber sobre a nova CNH:

1. A substituição do documento não precisa ser de imediato

A atualização não obriga o motorista a fazer a troca imediata do documento, ela pode ser realizada com calma e apenas no momento que for necessário.

Segundo a resolução da Contran, a troca deverá acontecer à medida em que os condutores forem emitindo a segunda via ou renovando a CNH.

2. A nova CNH não invalida a atual

A novidade não é um motivo para preocupação! Mesmo com a atualização, os documentos antigos vão continuar valendo.

Até o final da data de validade, o modelo atual seguirá sendo aceito em todo o território brasileiro.

3. Físico ou digital

A escolha da forma com que utilizará a nova CNH ficará a critério do próprio condutor.

O documento pode ser expedido de forma digital, física, ou até mesmo de ambos os jeitos, se adaptando a melhor forma para cada um.

4. Novo modelo

Para evitar fraudes e falsificações, a nova CNH contará com alguns elementos gráficos especiais.

Outra novidade apresentada é a categoria de habilitação na primeira coluna e logo em seguida, a imagem do automóvel com a indicação de que o dono está ou não habilitado para o tipo específico de veículo.

5. Permissão para dirigir

Por meio da letra “P”, a nova CNH vai indicar que o condutor possui apenas permissão para dirigir.

Por outro lado, motoristas que já possuem o documento definitivo serão identificados pela letra “D”.

6. Expedição da nova CNH

De acordo com a resolução do Contran, a nova CNH será expedida apenas em casos específicos, sendo eles:

Quando o motorista for obter a permissão para dirigir (PPD), com validade de apenas 1 ano;

No momento da substituição da permissão para a CNH definitiva;

Caso adicione uma nova categoria;

Quando for solicitado a versão física da CNH;

Diante mudança em algum dado impresso no documento;

Na substituição do documento de habilitação de origem estrangeira;

Quando houver a reabilitação do condutor.

Veja a nova CNH:

