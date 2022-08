Alguns brasileiros podem ter a desagradável surpresa de abrir o aplicativo para consulta e simplesmente encontrar o Auxílio Brasil bloqueado. Porém, a situação pode ser facilmente resolvida pelo próprio celular.

A expectativa é de que mais de 18 milhões de brasileiros inscritos no CadÚnico recebam o pagamento antecipado do benefício de R$ 600.

No entanto, alguns beneficiários descobriram que o auxílio havia sido simplesmente bloqueado sem que houvesse uma justificativa clara.

Mas afinal, como realizar essa consulta?

A consulta pode ser realizada pelas famílias já aprovadas no programa social pelo próprio aplicativo do Auxílio Brasil, por telefone ou então presencialmente no setor destinado ao CadÚnico do município em que reside.

Esse bloqueio pode ocorrer de duas formas distintas, sendo elas, a desatualização da inscrição do beneficiário na plataforma de cadastro do Governo Federal, ou quando é bloqueado para crédito em conta.

Neste último caso, o depósito já foi realizado e a conta é novamente liberada assim que alcançar a data pré definida no calendário do programa social.

De forma mais simples e rápida, o app permite um monitoramento em tempo real da situação, sendo assim poder verificar o valor das parcelas à serem recebidas, se o benefício foi aprovado ou bloqueado, data do pagamento.

De toda forma, o Ministério da Cidadania orienta que a família que teve o bloqueio do auxílio entre em contato com a pasta por meio do número telefônico 121, ou um setor responsável no próprio município, para que uma solução possa ser encontrada da melhor maneira.

Auxílio de R$ 600 pode ser liberado pelo celular; veja o passo a passo

Antes de qualquer coisa, é importante que o membro familiar responsável busque entender o que ocasionou o bloqueio do Auxílio Brasil.

Caso a situação tenha acontecida exclusivamente pela falta de atualização da inscrição no CadÚnico, o beneficiário poderá resolver facilmente apenas com o celular.

Para isso é necessário contar com a nova versão do aplicativo do Cadastro Único instalada no aparelho móvel.

Isso porque a atualização libera a atualização do cadastro de forma rápida e prática, pelo próprio app digital.

Ao escolher a opção “Atualizar”, o beneficiário consegue realizar a atualização cadastral e confirmar os dados já oferecidos anteriormente, comprovando que estes permanecem os mesmos.

No entanto, em caso de mudanças, como na renda familiar, número de integrantes ou escolaridade, é necessário buscar presencialmente por um um posto do CadÚnico.

