Depois de desfrutar da ‘fama’, Givaldo Alves volta às ruas e deixa duro recado

O antigo morador de rua Givaldo Alves, que recebeu uma enorme fama após ser flagrado em um momento de intimidade com uma mulher, em Planaltina (DF), e apanhar do marido dela, acabou saindo dos holofotes.

Com direito a sumiço das redes sociais, o ex-mendigo começou a preocupar os fãs com o declínio que sofreu na fama. Há duas semanas, inclusive, ele concedeu uma entrevista ao podcast “Cortes do Atômica” lamentando a situação.

“Estou morando nas ruas de Brasília. Estava morando no apartamento de um amigo, mas acabou. Eu vivi o que a vida me deu”, foi o que contou Givaldo.

Aparentemente, as fontes de rendimento do homem estariam sendo por causa da ascensão. No entanto, como o passado criminoso dele foi descoberto, ele acabou saindo de cena.

Na biografia do Instagram, ele aproveitou para dar um último recado melancólico: “para todos aqueles que me apoiaram, minha eterna gratidão, para aqueles que torceram para o meu pior, espero que estejam satisfeitos”.

No podcast, Givaldo também reforçou que não participará de nenhuma candidatura nessas eleições. “Infelizmente, não. Quando me procuraram com a proposta, eu não estava em Brasília.”

Agora, a realidade do ex-famoso voltou a ser como antes: nas ruas, pedindo por ajuda financeira, mesmo tendo vencido dois processos na Justiça com o caso que o tornou conhecido – do ‘estupro’.