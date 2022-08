Falta de R$ 50 na carteira faz homem ser levado para delegacia após furto em hipermercado de Anápolis

Bateu na trave. Por conta da falta de R$ 50 de um total de uma conta até elevada, de R$ 597, 17, um homem, de 52 anos, foi preso por furtar um supermercado localizado na Vila Santa Isabel, em Anápolis.

A história curiosa aconteceu no fim da manhã dessa quinta-feira (04). Com o carrinho repleto de itens do supermercado, o homem simplesmente tentou sair do local sem pagar. O Portal 6 apurou que ele não tinha nenhum motivo específico para cometer o ato e achou que crime ‘iria dar certo’.

Os itens quase surrupiados chamam atenção. Só de pacotes de café, eram 07. Creme dental, 03. Inclusive, talvez estivesse programando alguma viagem. Natural de São Paulo, escolheu furtar do supermercado duas almofadas para viagem.

Quando questionado se teria dinheiro para pagar pela compra e ‘fugir’ do flagrante, o paulistano acreditou que sim. Aí veio o ‘duro golpe’. Do total da compra de R$ 597, 17, ele tinha dentro da carteira, entre moedas e notas, R$ 547. Ou seja, faltou uma nota de R$ 50 e algumas moedas para safá-lo do delito.

Sendo assim, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis.