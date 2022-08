Identificada mulher que morreu em grave acidente entre Anápolis e Planalmira

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de uma mulher, identificada como Tatiane Siqueira Silva, no final da tarde desta quinta-feira (04). A situação aconteceu entre Anápolis e Planalmira, na BR-414.

A vítima estava em um carro de passeio quando colidiu com um caminhão de carga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Rodoviária Federal. No local, eles encontraram Tatiane presa nas ferragens.

No momento do resgate, a mulher não apresentava mais sinais vitais. A Polícia Civil fez a requisição do exame pericial e o óbito foi confirmado. A causa do acidente será investigada.

Segundo populares, Tatiane é moradora de Planalmira e mãe de duas crianças pequenas.