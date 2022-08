Minha resposta para quem perguntou se eu seria candidato a deputado neste ano

Hoje foi o último dia para os partidos políticos realizarem as convenções, escolhendo dentre os seus filiados aqueles que serão candidatos a deputado, senador, governador e presidente nas próximas eleições — que serão disputadas daqui a 58 dias.

Esse período de convenções começou no dia 20 de julho, mas até os últimos instantes desta sexta-feira o xadrez político ainda continua em movimento.

Muita gente me perguntou se eu seria candidato a deputado estadual. A prudência na resposta, ao dizer que era melhor esperarmos a convenção partidária, foi para evitar contradições.

O que está acontecendo neste momento? Pré-candidatos que já não vão mais disputar. Pré-candidatos a governador que agora disputam para senador. Pré-candidato a deputado federal que era pré-candidato a estadual até hoje mais cedo. Enfim, um troca-troca onde está em jogo o futuro do nosso estado.

E a população? Em sua maioria descrente com a política e sequer tolera ouvir sobre o assunto.

Particularmente participei da convenção do partido que estou filiado, realizada hoje no município de Aparecida de Goiânia. Tornamos oficial a candidatura do governador Caiado com Daniel, bem como a de deputados, a exemplo de Márcio Corrêa e senadores, a exemplo do Delegado Waldir.

Finalizado a convenção, a resposta para os vários amigos que me perguntaram se eu me candidataria, é que continuarei como vereador. Exercerei com orgulho e amor esse mandato, honrando cada voto que recebi da população, durante os quatro anos.

Concluo citando Mahatma Gandhi, “ O que destrói a humanidade é a política sem princípios…”. Que nós políticos, inclusive eu, não nos esqueçamos dessa verdade.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.