Pirenópolis recebe exposição com dezenas de carros antigos

Em comemoração aos quase 60 anos da marca de automóveis Puma, a cidade de Pirenópolis recebe, nos dias 20 e 21 de agosto, a 5º edição do Encontro Centro – Oeste do Puma Clube do Brasil.

O evento é gratuito e acontecerá no Espaço Beira Rio, próximo a ponte do Rio das Almas, às 9h da manhã, com a recepção dos veículos, até às 18h.

Os interessados poderão dar uma ‘volta ao passado’ conferindo uma série de modelos antigos fabricados pela empresa.

Além da exposição, os visitantes terão acesso a uma praça de alimentação e verão de perto o novo projeto desenvolvido pela Puma, que consiste em uma releitura do modelo GTE de 1970.

De acordo com a organização, a expectativa é que cerca de duas mil pessoas compareçam durante os dois dias de evento.