Com o passar dos anos os meios de se comunicar foram se diversificando. Atualmente, o WhatsApp é uma das plataformas mais utilizadas quando o assunto é passar uma mensagem. Por isso, se você for uma pessoa popular, você vai se identificar com esta lista.

Com mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo, o aplicativo é uma maneira eficaz de dialogar com seus amigos, familiares e até mesmo colegas de trabalho.

6 sinais que revelam que você é uma pessoa popular no WhatsApp

1. Você se perde em meio as conversas

Para começar, se você é uma popular no WhatsApp deve passar por isso. Com tantas conversas, você acaba acumulando muitas mensagens na aba do chat do aplicativo.

Com tantas solicitações, é dificil saber o que responder primeiro, não é mesmo?

2. Faz parte de diversos grupos

Outra forma de reconhecer uma pessoa popular no WhatsApp, é pela quantidade de grupos que ela faz parte. Muita gente até evita integrar os chats compartilhados, entretanto, para outras se tornar um membro pode ser bastante relevante.

Grupos normalmente debatem interesses em comuns ou então são utilizados para organizar eventos e confraternizações, se você integra diversos grupos, com certeza é uma pessoa querida e lembrada por todos.

3. Sempre respondem seus Status

O recurso de Status está disponível desde fevereiro de 2017. A ferramenta pode ser utilizada para deixar, mensagens, prints, memes, fotos e vídeos pelo período de 24h.

Ao realizar uma postagem, é possível que os seus contatos vejam o seu conteúdo e também interajam com você.

Alguém que é popular recebe muitas respostas e diversos comentários sobre o que foi postados.

4. Você precisa desativar as notificações

Com tantas mensagens chegando, grupos, ligações, é preciso de um pouco de tranquilidade. Se você está entre os populares, com toda certeza passa por isso.

Para dar um tempo da rede social, o ideal é desativar as notificações ou então colocar o celular em modo avião. Só assim para manter um pouco de paz.

5. A memória do celular fica cheia

Com a quantidade de conteúdos e coisas que circulam no WhatsApp, é fácil comprometer a memória do celular. Se esse é seu caso, é possível que sempre te enviam constantemente vídeos e fotos do que mais acontece na internet.

Pessoas populares recebem muitas coisas e por isso sempre precisam limpar a o armazenamento do smartphone para não comprometer a utilização do aparelho.

6. Acaba esquecendo de responder

Por fim, este item deve acontecer com frequência se você é popular. Como uma pessoa bastante solicitada, você acaba esquecendo de responder algumas mensagens.

Muitas vezes nem é proposital e nem todos acabam te compreendendo. Sempre acabam reclamando que você deixa seus contatos no vácuo, mas na verdade o real motivo são as diversas conversas que você participa.

