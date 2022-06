Atualmente, uma dentre as diversas maneiras de usar o WhatsApp é utilizar o aplicativo para paquerar. Por isso, quem está sozinho deve conhecer métodos que podem ajudar na hora do flerte e, assim, mudar o status e deixar de ser solteiro.

Com o avanço da tecnologia, as formas de encontrar alguém também se diversificaram, então fique ligado e não perca estas dicas.

6 formas de usar o WhatsApp para deixar de ser solteiro e namorar

1. Participe de grupos

Muitas pessoas não gostam de fazer parte de grupos. Entretanto, eles podem ser um excelente lugar para conhecer novas pessoas e interagir. Procure entrar em conversas que sejam sobre assuntos de seu interesse, assim fica fácil manter um diálogo, debater e até mesmo aprender algo divertido.

Quem sabe, não surge alguém que se goste das mesmas coisas que você e assim começam a ter algo juntos?

2. Use o status

Presente na plataforma desde fevereiro de 2017, o recurso do status pode ser uma excelente forma de começar uma conversa no aplicativo. Por isso, não tenha medo de usar! Você pode até filtrar as pessoas que podem ver o que você postar.

Poste fotos, frases, coisas que chamem a atenção e que façam render interações descontraídas. Essa ferramenta é ideal para quem está solteiro.

3. Não seja invasivo

Na arte da paquera é sempre importante respeitar os limites do outro e também saber os momentos certos de agir. Então, não seja aquele tipo de pessoa intrometida, aquele tipo ‘stalker’, que é insistente demais, isso pode afastar as pessoas de você na hora de trocar mensagens.

4. Foto de perfil

Pode parecer algo simples, mas não é. A foto de perfil também deve ser utilizada de uma maneira perspicaz na tentativa de conquistar alguém.

Coloque uma foto em que esteja se sentindo confiante e simpático, isso atrai novas amizades e, por que não, um novo amor?

5. Não demore muito a responder

Talvez esse tópico seja difícil para algumas pessoas, mas às vezes vale a pena fazer um esforço. Em alguns momentos do dia a dia é complicado responder ou dar atenção para seus contatos, entretanto, evite demorar longas horas para responder, eles podem perder o interesse na conversa.

6. Evite dar vácuos

Para fechar a lista, uma dica essencial na comunicação entre duas pessoas. Caso você tenha interesse em alguém não deixe ela no vácuo. Afinal, não existe diálogo se apenas um dos dois enviarem mensagens.

Você pode acabar esquecendo de responder ou o chat sumir em meio aos contatos, por isso, fixe a conversa no topo da tela. Desse modo, você sempre irá ver se há novas mensagens e fica mais prático na hora de responder.

