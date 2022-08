Hospital de Jaraguá abre edital para cargos com salários de até R$ 4,2 mil

O Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja) está com processo seletivo aberto para preencher vagas em 16 cargos. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 4.250, e as inscrições vão até o dia 15 de agosto e devem ser realizadas no site http://www.hejagoias.org.br/trabalheconosco/. As oportunidades são para cadastro de reserva.

Entre os pré-requisitos para concorrer, é necessário ter acima de 18 anos e documentação exigida para o cargo. Os candidatos selecionados serão contratados sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Os cargos disponíveis são analistas da qualidade e de departamento pessoal; auxiliares de farmácia e manutenção; técnicos(as) de imobilização ortopédica e de segurança do trabalho; biomédico(a); enfermeiro(a) NSP; enfermeiro(a) CCIH; farmacêutico(a); fisioterapeuta; fonoaudiólogo(a); instrumentador(a) cirúrgico e maqueiro(a).

A seleção ocorrerá em três etapas, todas com caráter eliminatório e/ou classificatório, exclusivamente nos locais, datas e horários previamente definidos nas respectivas convocações. Todas as informações do processo estão detalhadas no edital.