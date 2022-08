Pesquisa mostra quem são as pessoas mais ‘populares’ de Goiás na internet; veja a lista

Uma pesquisa divulgada recentemente por estudiosos dos Estados Unidos e da França mostra quais são os goianos mais ‘populares’ na internet.

A classificação final foi toda elaborada de acordo com um algoritmo que filtrou o número de visualizações e traduções nas páginas da Wikipédia e Wikidata de cada um deles.

Devido ao critério adotado, nomes como o da cantora Marília Mendonça, ficaram de fora da lista. O mapa com as ‘personalidades’ goianas pode ser acessado pelo site tjukanovt.github.io/notable-people.

A relação final de nomes pode ser obtida de acordo com o ranking geral ou filtrado por categorias como: cultura, ciência, liderança e esportes.

O top-10 de Goiás é composto quase todo por futebolistas nascidos no estado e que se destacaram nos gramados do país e do mundo.

Entretanto, no meio destes nomes, figuram personalidades notáveis de outras áreas, como a poetisa Cora Coralina e a atriz Carolina Ferraz, ‘intrusas’ nesta relação.

Confira o top-10 de ‘personalidades’ goianas:

1. Douglas

Revelado pelo Goiás e com passagens por São Paulo e Barcelona, o lateral-direito é o primeiro do ranking. Natural de Monte Alegre de Goiás, na região Norte do estado, ele está na posição nº 14.212 no ranking.

2. Sonny Anderson

Natural de Goiatuba, no Sul de Goiás, o ex-jogador, com passagens notáveis por Lyon (França) e Barcelona (Espanha), o atacante está na colocação nº 21.928.

3. Fernando Reges

O volante revelado pelo Vila Nova e que atualmente defende o Sevilla (Espanha), está na posição nº 25.383. Ele é natural de Alto Paraíso de Goiás, na região Norte do estado.

4. Dudu

Um dos principais atletas do Palmeiras nos últimos anos, Dudu é mais um futebolista a figurar na lista. O atacante, que é natural de Goiânia, ocupa a colocação nº 39.977.

5. Lucas Silva

Revelado pelo Cruzeiro (MG) e atualmente no Grêmio, Lucas Silva é o quinto nesta lista. O volante, que nasceu em Bom Jesus de Goiás, no Sul do estado está na posição nº 42.512.

6. Cora Coralina

Uma das principais poetisas do Brasil, Cora Coralina, natural da Cidade de Goiás, está na posição nº 53.212. Ela é a primeira não-atleta a aparecer na lista.

7. Zé Roberto

Natural de Itumbiara, na região Sul de Goiás, mas revelado pelo Mirassol (SP), Zé Roberto é o 7º colocado na lista, na posição nº 59.865.

8. Jessie Rogers

Nascida em Goiânia, mas radicada nos Estados Unidos, Jessie Rogers é atriz de filmes adultos. Ela figura na colocação de nº 60.120.

9. Henrique Meirelles

Ex-presidente do Banco Central, o anapolino Henrique Meirelles é o primeiro político a figurar na lista de goianos notáveis. Ele ocupa a posição de nº 82.919.

10. Carolina Ferraz

Natural de Goiânia, a atriz e apresentadora Carolina Ferraz fecha o top-10 de personalidades goianas a aparecer na pesquisa. Ela está na posição nº 90.540.