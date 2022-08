Há alguns signos que mentem muito e com a maior naturalidade. Ou seja, as chances deles mentir para qualquer pessoa do seu convívio são enormes.

Um dos fatores que mais influencia nesse comportamento tóxico é que eles se priorizam demais, em todos os âmbitos.

Ou seja, magoar alguém próximo com mentirinhas pode não significar quase nada para as pessoas desses signos que listaremos abaixo. Confira!

3 signos que mentem e podem estar enganando a pessoa amada:

1. Libra

Em primeiro lugar, o libriano detesta relacionamentos sérios e fogem disso a todo custo. Mas, caso entrem numa relação, é facilmente possível que ele passe a mentir para ‘não magoar’ a outra pessoa.

A necessidade do equilíbrio para o nativo é gigante. Ou seja, por mais que ele adore um rolê, adore ser beijoqueiro, ele também não se sentirá bem sendo ‘ruim’ com alguém que goste dele.

Então, a preferência do libriano é mentir para empurrar a relação com a barriga. O que pode ser 03 vezes pior e ele só não sabe disso ainda.

2. Gêmeos

Os geminianos, assim como os demais signos do elemento ar, são soltos, detestam regras e sabem mentir como ninguém.

Dentro de um relacionamento, é preciso que ele esteja com alguém que entenda as suas limitações pois, caso namore com alguém que o prenda, com certeza ele mentirá com constância.

São ótimos ilusionistas com uma excelente lábia e capazes de enganar qualquer pessoa, por mais que gostem desse alguém.

3. Aquário

Assim como os dois últimos signos, o aquariano possui um desejo por liberdade incalculável. Ou seja, ele fará o que for preciso para se sentir bem, inclusive mentir com a maior cara limpa, sem pesos na consciência.

O nativo detesta cobranças e, para se livrar dos compromissos – até mesmo dentro de uma relação – ele poderá enganar a pessoa sim.

Ele mente bastante quando o assunto é relação íntima, no entanto, com as amizades, eles são as melhores pessoas do universo e isso é um fato.

