Existem alguns signos que tem um beijo viciante e deixam qualquer pessoa apaixonada neles. Essas pessoas trazem consigo tanto charme que é impossível não ficar boba.

Seja pelo beijo quente, pelo toque cuidadoso, pelo jeito misterioso ou pela química envolvente, as pessoas nativas dessas casas do zodíaco são impressionantes.

Mas é bom ficar atento onde está se metendo, para não acabar criando expectativas demais com algo que não é real. Conheça-os!

3 signos que tem um beijo viciante e é impossível não se apaixonar:

1. Libra

O libriano é um galanteador há eras. Ele gosta mesmo de conquistar e ter várias opções (e ainda joga a culpa na indecisão).

O beijo desse signo tem uma capacidade de te fazer perder completamente o faro da racionalidade e começar a desejá-lo sempre mais.

Eles são envolventes e se apresentam na melhor forma empática. Eles sabem te ouvir e deixam qualquer momento especial.

2. Escorpião

O escorpiano, por sua vez, é o signo mais sensual do zodíaco. Nisso, ninguém consegue vencer. Ele traz consigo um ar misterioso, que prende as atenções.

O que o escorpiano não tem de fogo no elemento, ele tem no jeito de agir. Pensa em um signo intenso. Pensou? Agora multiplique!

O jeito sedutor dele encanta qualquer coração e o beijo quente é fatal para fazer qualquer um se apaixonar.

3. Sagitário

Já o sagitariano entrou nesse 3° lugar do ranking por ser um beijoqueiro nato. Eles realmente não perdem tempo e adoram beijar no rolê, ou onde forem.

Com isso, as técnicas do sagitariano estão sempre em aprimoramento, fazendo com que ele seja um arraso na arte de beijar bem.

E claro que ele também traz consigo o charme e a intensidade, por ser regido pelo elemento fogo. Gostam de fazer todos os momentos serem únicos e não perdem a chance de marcar o coração de alguém.

