A séculos atrás, a palavra hipocrisia no latim era hypocrisis e servia para se referir ao fingimento que faz parte da arte de atuar. No entanto, com o passar do tempo, adotamos o termo para designar pessoas que fingem comportamentos na vida real, ou seja, uma pessoa hipócrita.

Hoje iremos te ajudar a identificar esse tipo de gente, vamos com a gente!

6 características que toda pessoa hipócrita tem em comum:

1. Não têm coerência entre o que dizem e fazem

Começando nossa lista, vamos partir do óbvio que caracteriza as pessoas hipócritas que é a falta de coerência.

Assim, é muito comum vermos essa pessoa fazendo discursos sobre temas ligados à moral e, em seguida, descobrir que o próprio não cumpre o que está pregando.

2. Possuem a língua afiada

Seguindo disso, esse tipo de pessoa sempre vai criticar outras pessoas para se sentirem maiores, pode observar, essa é uma grande tática!

Os hipócritas gostam de fazer isso para levantar seu ego e se sentirem superiores, mesmo fazendo coisas erradas. Eles têm a língua bem afiada.

3. Manipuladoras

Pode observar, se você tiver alguém hipócrita por perto vai notar sua alta capacidade em manipular os outros para o próprio benefício.

Essas pessoas não possuem escrúpulos na hora de usar os outros como instrumentos para atingirem seus objetivos.

4. Não sabem reconhecer seus erros

Uma pessoa ruim e hipócrita não sabe pedir desculpas, muito menos reconhecer seus erros, ela se acha perfeita.

E não para por aí, ela é incapaz de ter empatia e medir as consequências de suas atitudes.

5. Não respeitam os limites de ninguém

Alguém hipócrita não vai se preocupar com seu tempo, limites e compromissos.

Normalmente, elas agem como se o mundo girasse à sua volta, e quem agir ao contrário vai deixá-las emburradas e chateadas.

6. Acredita ser especial

Por último, essas pessoas acreditam com todas as forças que é uma pessoa especial e que merece privilégios por sua condição.

Elas ficam presas em uma bolha, que elas mesmas criam, para alimentar o seu ego.

