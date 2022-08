Avião faz pouso forçado e sai da pista no aeródromo de Goiânia

Uma aeronave de táxi aéreo ficou danificada após fazer um pouso forçado e sair da pista neste domingo (07) no aeródromo de Goiânia, na GO-070, saída para Goianira. O acidente aconteceu por volta de 12h.

Ao Portal 6, o Corpo de Bombeiros informou que estavam no avião somente o piloto e o copiloto. Os dois foram atendidos, mas não tiveram ferimentos.

Os agentes realizaram o isolamento no local para evitar um incêndio, já que, com a batida, houve vazamento do combustível.

Em imagens, é possível notar que a parte dianteira da aeronave foi a mais atingida. Na saída da pista, o táxi aéreo chegou a parar próximo das margens da rodovia estadual.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve ser acionado para liberar a aeronave e investigar as causas do acidente. Ainda não há informações sobre a origem e o destino do voo, nem o que teria motivado o pouso forçado.