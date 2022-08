Novas indústrias devem se instalar no DAIA a partir de setembro

Quatro meses depois da primeira data estimada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), as primeiras indústrias da área de expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) devem começar a sair do papel em setembro.

A previsão inicial era de que as áreas fossem cedidas até o início de maio e as indústrias logo começariam a se instalar. Todavia, o processo atrasou.

A Codego explicou que houve problema com documentações das empresas com processo mais adiantado e, portanto, foi necessário adiar a cessão. Agora, a ideia é ter as áreas já com construções na primeira quinzena de setembro.

Cerca de 15 espaços já foram concedidos para empresas que desejam garantir um lugar na área de expansão do DAIA.

A ampliação se dá em uma área que anteriormente pertencia à Plataforma Logística Multimodal e conta com 1.131.622,96 metros quadrados.

Como boa parte das indústrias instaladas no DAIA, as empresas que pleiteiam terrenos na área de expansão são do ramo farmacêutico. Também há, porém, do setor químico, de engenharia civil, produção de pré-moldados e adubos.