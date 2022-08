Conheça os 6 bairros mais caros para se morar em Goiânia, conforme índice nacional

Goiânia é a 12º capital com preço médio do metro quadrado mais caro do Brasil. De acordo com o índice FipeZap, que acompanha a variação em 50 cidades do país, esse valor é de R$ 5.697.

Dentre todas as cidades avaliadas pela ferramenta, a capital goiana ocupa a 22ª posição de um total de 50.

O maior preço é encontrado no Setor Marista, região da capital conhecida pela vida noturna agitada, com casas de de shows e boates. O valor é de R$ 7.969.

Logo em seguida está o Jardim Goiás, bairro que abriga diversos empreendimentos de alto padrão residenciais e empresariais, além do Parque Flamboyant e do Shopping Flamboyant. O preço médio é de R$ 7.030.

Outro local mais valorizado na capital é o Setor Bueno. Bairro que abriga algumas das principais avenidas da cidade, como a T-63, 85 e T-4. Lá é valor é de R$ 6.928.

No Setor Oeste, onde está o Lago das Rosas, além de parte do Eixo Anhanguera, hospitais, bares e restaurantes, o preço médio do metro quadrado é de R$ 6.373.

Empatados com valor de R$ 5.511, estão Setor Pedro Ludovico, Jardim das Esmeraldas e Setor Bela Vista, regiões que fazem divisa entre si.

O Top 7 é fechado pelo Jardim América, o maior bairro de Goiânia. Com preço médio de R$ 5.142.