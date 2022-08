Seção Rápidas passa a publicar notas em tempo real com foco nos bastidores das campanhas em Goiás

Finalmente Goiás conhece os candidatos a governador, deputado estadual, deputado estadual, senador e presidente.

O país vai escolher, entre doze candidatos, um nome para ocupar o maior cargo na nação: o da Presidência.

São eles: Lula, Simone Tebet, Ciro, Marçal, Péricles, Eymael, Vera Lúcia, Soraya Thronicke, Sofia Manzano, Roberto Jefferson e Luiz D’Ávila e Jair Bolsonaro.

Daqui adiante, a Seção Rápidas vai se atentar a cada detalhe da corrida eleitoral. Além do aspecto da eleição federal, também localmente.

Ao governo, esses são os nomes: Cintia Dias, Edigar Diniz, Gustavo Mendanha, Helga Martins, Professor Pantaleão, Ronaldo Caiado, Major Vitor Hugo e Wolmir Amado.

Os partidos têm até o dia 15 para oficializar as candidaturas.

Além de agendas, propostas, ataques e contra-ataques, tudo o que envolver a dinâmica do processo eleitoral será abordado, além da Rápidas, pela equipe do Portal 6.

As regras do jogo, ditadas pela Legislação Eleitoral, vigiadas pelo Ministério Público Eleitoral e atenciosamente julgadas pelo Superior Tribunal Eleitoral, serão trazidas em destaques diariamente.

A busca por votos, garantia do processo eleitoral, permite e amplia o debate. E é o que candidatos vão se submeter com mais firmeza de agora em diante.

Além da cobertura das agendas dos candidatos ao Governo de Goiás, a principal coluna do Portal 6 também repercutirá os movimentos dos principais colégios eleitorais goiano

CAIADO NA PECUÁRIA

O governador Ronaldo Caiado visita

nesta segunda-feira (08) a abertura oficial da 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás.

O evento ocorre a partir das 09h30 no Parque de Exposição Agropecuário, no Setor Nova Vila.

AGENDA DE MENDANHA E CHAPA

No sábado (06), Gustavo Mendanha, o candidato a vice Heuler Cruvinel e o candidato ao Senado, João Campos, estiveram em Nova Veneza.

Eles foram recebidos e acompanhados na festa pelo ex-prefeito e candidato a deputado estadual Luiz Stival (Agir 36).

Nesta segunda-feira (08), Gustavo se encontra com a equipe de campanha e técnicos responsáveis por elaborar o Plano de Gestão dele.

VILMAR ROCHA E O PREJUÍZO

Poucas vezes um político tão experiente quanto Vilmar Rocha, o presidente do PSD, errou tanto.

Ele, senatoriável pela sigla, apostou, nos últimos meses, quase todo o capital político em “terra devastada”. É o que diz gente bem próxima a ele.

Agora candidato ao Senado, o ex-deputado federal vai ter que correr contra o tempo, que perdeu, articulando Henrique Meirelles e Lissauer Vieira.

Ex-inimigo contumaz de Caiado, Wilmar Rocha terá de atuar como aliado entusiasmado pela reeleição do governador. É o que lhe restou.

Nos bastidores do caiadismo, todos sabem: o peessedista não tem chances de chegar ao Senado.

Mais por ter apostado tanto em nomes infrutíferos do que pela capacidade de um representar o goiano.

BALDY ESCOLHEU, DO ALTO, A QUEM REPRESENTAR

Alexandre Baldy, ainda mais distante do povo goiano após anunciar suplentes tão ricos quanto ele, não desistiu.

Poderoso no Progressistas, tanto em Goiás quanto nacionalmente, o senatoriável vai ter de continuar labutando por um espaço sob o Sol nos palanques caiadistas.

A DISTRAÇÃO DE POLICARPO

Descartado para a vice de Mendanha, como queriam os vereadores de Goiânia, Romário Policarpo faz uma tímida campanha a deputado federal.

Tem muita gente afirmando que, na verdade, o presidente da Câmara, embora não tenha paciência com os colegas da Casa, queira mesmo é ficar no cargo.

A candidatura seria apenas a chance de estalar os ossos do político. Em 2024, ele pode ser o favorito à disputa à Prefeitura.

NOTA DEZ

Para o comandante do policiamento da capital, coronel Durvalino Câmara. Ele reconheceu a incapacidade de atuação dos PMs envolvidos na morte do ex-lutador de MMA José Carlos Alves Coimbra, de 49 anos, no início da semana passada. Mataram enquanto o homem, em surto psicótico, poderia ter sido imobilizado, algemado e levado ao tratamento.

NOTA ZERO

Para os CAC’s irresponsáveis. Parte dos integrantes da modalidade tem andado armada por aí, o que, conforme registros policiais, tem sido cada vez mais frequentemente flagrada.

