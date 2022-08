10 bairros de Anápolis estão na lista para receber pavimentação em breve

Dez bairros de Anápolis já estão com projeto e orçamento prontos para enfim receberem à tão aguardada pelos moradores, pavimentação.

A promessa é de que, até o final de 2024, quando termina o mandato do prefeito Roberto Naves (PP), todas as ruas da cidade já possam estar pavimentadas.

Os bairros com maior número de vias sem asfalto e com projetos já em análise no Programa de Crescimento de Anápolis (ProAna) estão espalhados em diversas regiões da cidade.

Destes, a maioria já tem orçamento garantido para as obras, segundo a Prefeitura. Antes da ordem de serviço, porém, o órgão precisa dar aval.

Ao Portal 6, o Diretor de Serviços Urbanos, Albenzio Filho, afirmou também que há setores do município que ainda têm ruas isoladas sem pavimentação que também serão contemplados.

“Estamos cadastrando todas as pontas de rua. São vários bairros que têm pontinha de asfalto para fazer”, revelou.

Lista dos bairros que e vias que já têm projeto para pavimentação