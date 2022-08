A forma como preparamos alguns ingredientes podem fazer total diferença no organismo. Isso porque existem alguns alimentos que são mais saudáveis cozidos do que crus.

Ao serem levados ao fogo, algumas funcionalidades são ativadas e, dessa forma, a alimentação pode se tornar mais nutritiva.

Por isso, veja a lista de alimentos que são mais saudáveis cozidos do que crus.

6 alimentos que são mais saudáveis cozidos do que crus

Cogumelo

Dentre os alimentos que são mais saudáveis cozidos do que crus, o cogumelo é, sem dúvida, um deles.

Durante o cozimento, o item libera algumas substâncias antioxidantes que podem estar aliadas à quebra de radicais livres, substâncias que enfraquecem o sistema imunológico.

2. Tomate

Outro integrante da lista, é o tomate. Segundo um estudo americano, ao cozinhar o tomate, a quantidade de licopeno (antioxidante) contidas no alimento aumenta em mais de 50%.

Além disso, ao prepará-lo dessa forma, você pode estar diminuindo o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas e até câncer.

3. Espinafre

Fazendo parte da lista dos alimentos mais saudáveis cozidos do que crus, o espinafre é, decerto, mais um item que deve ser preparado com cuidado.

Isso porque o alimento é rico em ferro, magnésio e cálcio e, quando aquecido, os itens são liberados o que fica mais fácil para o corpo realizar a absorção.

4.Cenoura

Preparar a cenoura no vapor pode ajudar a preservar algumas propriedades como a vitamina C, os antioxidantes e os carotenóides, substância que é convertida em vitamina A no corpo humano.

5. Pimentão

Apesar de perder algumas vitaminas, o pimentão cozido pode trazer alguns benefícios excelentes ao corpo humano.

Em contato com o calor, as paredes celulares do alimento são quebradas, o que facilita na absorção de carotenóides pelo organismo.

6. Couve

Para finalizar, um outro item que é mais saudável quando é cozido, é a couve. Dessa forma, algumas enzimas são quebradas no vegetal, o que pode ajudar na regulação do metabolismo.

